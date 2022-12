Ultime Notizie – Elezioni Lazio | appello di Bonelli a Conte | “Rifletta su alleanza con centrosinistra”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “In Lombardia si sta realizzando un’intesa tra M5S edi, questo è auspicabile che accada anche nel. Mi sento quindi di rivolgere un invito a Giuseppea riflettere in questa direzione. Per due motivi: primo, perché il M5S è in maggioranza al governo della Regionecon due assessori e quindi sarebbe auspicabile continuare questa azione di governo; secondo, perché altrimenti consegneremmo alla destra la regione, una destra che da tempo dice di voler smantellare il sistema dei parchi del. Quindi, l’invito che faccio aè di andare in questa direzione perché non possiamo permetterci di consegnare questa regione così importante alla destra“. Così all’AdnKronos Angelo, co-portavoce di Europa Verde ...