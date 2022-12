Calcio | Mondiali 2022 Walid Regragui | “Contro una squadra come la Francia il minimo errore lo paghi”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un’altra grande prestazione, ma questa volta non è bastato per superare l’ostacolo: il Marocco deve arrendersi in semifinale aidiin Qatar, sconfitto per 2-0 dalla Nazionale di Didier Deschamps (nonostante il Marocco meritasse di più per quanto visto in campo). La differenza si è vista nell’aspetto più importante, il concretizzare le azioni create: grazie anche a un po’ di fortuna, laha saputo sfruttare le proprie occasioni, mentre ladiha da recriminare a tal proposito, per la mancata finalizzazione. Resta, però, l’orgoglio per il cammino fatto fin qui, un’impresa che resterà nella storia., seconda finale di fila per la: chi ci era riuscito ...