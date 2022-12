UE ammette | non abbastanza gas per tutto l’inverno | corsa a fare scorta

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) UE lo ha ammesso per la prima volta. Non c’è gas sufficiente per l’intero inverno. Occorre intervenire per le scorte ed urge un piano alternativo. Questa volta è venuta meno anche la volontà di non farsi vedere in difficoltà. L’UE è sempre stata decisamente contro l’invasione russa dell’Ucraina, sostenendo, in diverse maniere, lo stato vittima di una brutale invasione. Ha sanzionato pesantemente la folle decisione di Vladimir Putin e sta cercando, in tutte le maniere, di staccare il vitale cordone ombelicale del gas che la lega visceralmente alla Russia. UE (I Love Trading)Ora, però, arrivano le prime ammissioni.sarà lungo, freddo ma l’UE non assicura che vi sarà gas sufficiente. Ed allora cosa? Occorre un piano di emergenza che, da un lato, cerchi di compensare le quantità mancanti e, dall’altro, un massiccio piano che indirizzi ...