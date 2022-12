Milano | Polizia e Caritas | ' un pranzo solidale per aiutare famiglie in difficoltà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022), 14 dic. (Adnkronos) - In occasione delle festività natalizie, la questura di, d'intesa con laAmbrosiana, ha organizzato oggi unnatalizio per offrire ad alcuneinun pasto per rappresentare la vicinanza delladi Stato a chi vive quotidianamente una situazione di indigenza. Con Luciano Gualzetti direttore dellaAmbrosiana, don Stefano Stimamiglio, direttore e Luciano Regolo, condirettore di Famiglia Cristiana, a fine pasto il prefetto Renato Saccone e il questore Giuseppe Petronzi hanno servito il panettone a tutti gli ospiti, una trentina di cui dieci bambini e ai poliziotti presenti. L'iniziativa è stata realizzata con la partnership della Fondazione Geronimo Stilton e ha visto la ...