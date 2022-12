Usa | ecco la fusione nucleare a confinamento inerziale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 dicembre 2022) Storico risultato americano per la– Per la prima volta la quantità di energia usata per ottenere laè stata minore rispetto all’energia ricavata dalla reazione. E’ stato ottenuto un “netto di energia”, e cioè circa 25 megajoule di energia, utilizzando impulsi laser di poco più di 20 megajoule. Una piccola, ma significativa, quantità di energia in più guadagnata, utile a caricare un personal computer portatile per un’ora. L’importante risultato è stato ottenuto lo scorso 8 agosto in Californa alla National Ignition Facility (NIF), del Laboratorio di Livermore (Lawrence Livermore National Laboratory) in California, USA, dove si stanno realizzando esperimenti nel campo dellaa ...