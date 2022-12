Spalletti soddisfatto del ritiro in Turchia | due aspetti lo rassicurano

AreaNapoli.it

... è l'ennesimo centrocampista di statura internazionale con una sua diversità chesta indirizzando ovunque". Lo stesso tecnico si è dettodel lavoro del centrocampista. "Tanguy ...... esultanza gol Victor Osimhen Il Napoli riparte dalla centralità di Osimhen, finalmente in condizione fisica eccellente (Gazzetta) Lucianoè tornatodalla tournée del Napoli in ... Spalletti soddisfatto del ritiro in Turchia: due aspetti rassicurano il tecnico Si è concluso il ritiro del Napoli in Turchia. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Osimhen come certezza ...Il tecnico azzurro è molto contento del lavoro svolto in Turchia dalla squadra partenopea in vista della ripresa della stagione.