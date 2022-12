Saviano voleva il processo show | Incredibile che Meloni E Salvini non sarà parte civile

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Matteonon potrà costituirsialche vede imputato Roberto, accusato di diffamazione nei confronti dell'attuale presidente del Consiglio Giorgia. Lo ha deciso il giudice monocratico di Roma che ha respinto la richiesta del leghista. Secondo il giudice "non si può riteneredanneggiato dalla condotta che vedeoffesa e quindi non è ammissibile la costituzione diin questo procedimento". Lo scrittore da unaesulta, dall'altra recrimina che non potrà avere un "confronto" con la premier... "È stata un'udienza importante: Matteonon...