Vangelo di oggi 12 Dicembre 2022 | Mt 21 | 23-27 | Video commento

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ascoltiamo ildi lunedì 12, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: "Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?" "Signore, che non manchino i profeti nel tuo popolo!'. Tutti noi battezzati siamo profeti. 'Signore, che non dimentichiamo la tua promessa! Che non ci stanchiamo di

(Matteo 21,23 - 27) Contravvenendo a tutte le regole del galateo, neldiGesù risponde a una domanda con un'altra domanda: Gesù attraverso questa contro - domanda smaschera l'ipocrisia ......in particolare i giovani a rendere una generosa testimonianza di fede e di adesione al'. '... Nella sua catechesi che ha preceduto anchela preghiera mariana, il Pontefice ha rilevato che '...Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,2-11 In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve ve ...Esce il resoconto del germanista francese che nel 1936 denunciava l’indottrinamento nazista e il suo carattere anticristiano. E un saggio di Speccher mette a tema i conti della Germania con il passato ...