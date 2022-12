Scontro tra auto e bus nel Barese | 3 morti tra cui un ragazzo di 21 anni

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Un giovane 21enne morto insieme a due ragazze di 19 e 25. Altri due feriti. È questo il bilancio del tragico incidente avvenuto la scorsa notte – domenica, 11 dicembre – sulla strada statale all’altezza di Modugno, nel. Dalle prime ricostruzioni i cinque, tre uomini e una donna al momento dell’impatto stavano viaggiando a bordo di una Mini Cooper, guidata da un 29enne, che si è scontrata contro un pullman dove alla guida si trovava un uomo di 65. Sono in corso gli accertamenti per determinare la dinamica dell’incidente, ma a quanto si apprende dopo l’impatto con l’bus, la vettura avrebbe urtato contro lo spartitraffico e poi – ancora – contro il muro sul lato destro della carreggiata. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenute anche le forze dell’ordine per i ...

Tragedia nel Pugliese, impatto tra un pullman e una Mini Cooper sulla Provinciale 96 Incidente stradale mortale in provincia di Bari: nell'impatto tra un'auto e un pullman, avvenuto sulla provinciale 96 che collega Palo del Colle a Modugno: sono tre i ragazzi che hanno perso la vita nell'impatto. Un 21enne è morto sul colpo, mentre due ... Incidente stradale mortale a Modugno, in provincia di Bari, sulla Strada Statale 96, in direzione Altamura. Il bilancio è di 3 morti e 2 feriti, tutti giovani. Le vittime viaggiavano a bordo di una Mini Cooper.