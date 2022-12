Rob Van Dam verrà inserito in un’altra Hall of Fame

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Rob Van Dam ha debuttato nel gennaio del 1996 nella 2300 Arena , sconfiggendo Axl Rotten. Ha lottato regolarmente fino alla chiusura della ECW originale avvenuta nel 2001. È apparso poi anche per la versione WWE della ECW, successivamente anche per Impact Wrestling e per altre promozioni. Ora sta per tornare, ma non da wrestler. Secondo PW Insider, l’ex campione WWE ed ECW Rob Van Damsabato 17 dicembre nella Hardcoreofsempre nella 2300 Arena dove debuttò. Van Dam sarà il 22° wrestler ad esserenella Harcoreof, istituita dopo la scomparsa di Ted Flyboy Rocco Rock Petty nel 2002. L’induzione avdurante un evento della Battleground Championship Wrestling a tema ECW. Van Dam è stato anche ...

ictBusiness

Cambio alla guida delle vendite di Dynatrace , azienda specializzata in tecnologie per l'osservabilità, il monitoraggio e la sicurezza delle applicazioni:Lubek è stato scelto per il ruolo di vice president sales della regione Eme a. In questa veste, dirigerà i team di vendita di Dynatrace in tutta la regione, supervisionerà la opportunità ...... Jessica Alba, Barbra Streisand, Blythe Danner, Harvey Keitel, Laura Dern, Raven - Symoné,... con Clint Eastwood, Marsha Mason, Everett McGill, Arlen Dean Snyder, Boyd Gaines, Moses Gunn, Mario... Rob Van Lubek alla guida delle vendite Emea di Dynatrace Coupa Software, speler in Business Spend Management (BSM), heeft aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst is aangegaan om te worden overgenomen door Thoma Bravo, een toonaangevend software-in ...De tv-zenders staan in de donkeren dagen dan ook weer helemaal in het teken van de feestdagen. En dat betekent naast de welbekende kerstfilms ook weer veel muziek, jaaroverzichten, quizzen en ...