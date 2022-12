Mondiali del Qatar | c’è un po’ d’Italia in semifinale grazie a Orsato

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’arbitro dirigerà ladi2022 tra Argentina e Croazia Nonostante l’Italia non sia presente aidelun po’ di azzurro ci sarà comunque. Nella primadella rassegna, in programma domani, martedì 13 dicembre, alle 20 al Lusail Stadium di Al Daayen, tra Argentina e Croazia sarà Danielel’arbitro del match. Il direttore di gara, nato a Schio, sarà accompagnato da un team di lavoro tutto italiano. Insieme aci saranno Ciro Carbone e Alessandro Giallatini e ancora in sala VAR Massimiliano Irrati e Paolo Valeri (quest’ultimo nel ruolo di assistente). Leggi anche: Rivoluzione Mondiale, Stephanie Frappart è la prima donna ad arbitrare Perè la terza partita del Mondiale del. Ha ...

