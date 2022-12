Iran | scrittore | “espulsione da Commissione Onu su status donne non sufficiente”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’dell’dallaOnu sulla condizione delleè un provvedimento “corretto, ma non” perché “fin dal suo insediamento il regime è stato improntato alla misoginia e questo non solo per una questione ideologica. Levengono represse per reprimere la società”. Lo afferma loiano dissidente, Esmail Mohades, in un’intervista all’Adnkronos a due giorni dal voto dei 54 membri del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite che saranno chiamati ad esprimersi su una bozza di risoluzione degli Stati Uniti per estromettere la Repubblica islamica. Tra i primi provvedimenti imposti dal governoiano dopo la rivoluzione islamica del 1979 ci fu l’obbligo per le ...