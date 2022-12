Così a 16 anni ho salvato i passeggeri sul treno che deragliava

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Le forti scosse, poi il vagone inclinato. In quegli attimi di terrore, il ragazzo ha avuto il sangue freddo per correre ad attivare il freno d'emergenza

Il Fatto Quotidiano

...di comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre scorso nell'arco temporale di 10. Anche gli importi relativi al superbonus potranno essere ripartiti in 10 quote annuali ,...Fino a pochifa, sembrava tuttavia impossibile da replicare per via dei particolari fattori ...sono progettati giganteschi reattori in grado di riprodurre queste condizioni: ne è un esempio ... Registri farlocchi, finti divieti e zero sanzioni. Così Bruxelles diventa il paradiso delle lobby