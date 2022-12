Auto contro bus in Puglia | sale il bilancio delle vittime | già tre morti

(Di lunedì 12 dicembre 2022)a tre il numerodell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla statale 96 a Modugno (Bari) dove una Mini Coper a bordo della quale viaggiavano cinque giovani si è scontrataun bus: oltre al 21enne che era morto sul colpo, sono morte anche altre due persone che erano ricoverate in gravi condizioni. Si tratta di due ragazze, di 19 e 25 anni. Resterebbero in pericolo di vita altri due giovani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Incidente stradale mortale a Modugno, in provincia di Bari, sulla Strada Statale 96, in direzione Altamura. Il bilancio è di 3 morti e 2 feriti, tutti giovani. Le vittime viaggiavano a bordo di una Mi ...9.30 Auto contro un pullman, morti 3 giovani Grave incidente stradale a Modugno, nel Barese, dove 3 giovani sono morti dopo essersi schiantati con la loro auto contro un pullman. E' accaduto nella n ...