Manovra | si definiscono gli emendamenti Governo | App18 non verrà cancellata

(Di domenica 11 dicembre 2022) - Dopo i milledichiarati ieri inammissibili in Commissione bilancio, saranno oggi definiti quelli ritenuti più urgenti, 450 in tutto tra maggioranza e opposizione. Da domani le ...

Sky Tg24

- Dopo i mille emendamenti dichiarati ieri inammissibili in Commissione bilancio, saranno oggi definiti quelli ritenuti più urgenti, 450 in tutto tra maggioranza e opposizione. Da domani le ...... Afam, Formazione Professionale, Enti di Ricerca, Scuole Paritarie, Istituti Universitari Privati scenderanno in piazza per protestare contro lafinanziaria che le sigle sindacali... Manovra 2023, oltre 3000 emendamenti: dalla maggioranza più di 600 proposte L’avvocato Chiacchio sulla manovra stipendi della Juventus “Veniamo invece alla ... con cui frena gli ardori dei pubblici ministeri. Dopo aver definito le plusvalenze una pratica diffusa, in tutto il ...L'iter parlamentare della manovra entra nel vivo. Ieri la commissione Bilancio della Camera ha dichiarato non ammissibili circa mille emendamenti, un terzo del totale di quelli depositati.