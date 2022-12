Lensa AI | meglio non abboccare

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Quanto sei disposto a pagare per avere un pacchetto di avatar originali che hanno le tue fattezze? Sicuramente il costo di 6,99 euro – spesa minima per 50 immagini proposte daAI. Ma il costo da pagare potrebbe non finire qui. Si tratta di dare il via libera all’utilizzo di dati personali, al loro trasferimento, al possibile immagazzinamento di dati biometrici (anche seAI sostiene che, dopo 24 ore, qualsiasi dato venga cancellato).AI, l’approfondimento di Giornalettismo La nuova tendenza che sta spopolando sui social network e che riguarda immagini avatar di diverso tipo sembra avere due problemi di fondo: il primo è quello, appunto, del corretto trattamento dei dati personali; il secondo è quello di utilizzare dei temi di proprietà di artisti digitali a cui non viene chiesto il permesso per lo sfruttamento dei loro ...