Ciclocross | grandiosa vittoria di Van Aert | il belga trionfa a Dublino nonostante una caduta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Strepitosadi Wout Vannella nona tappa della Coppa del Mondo di, la prima della storia disputata a. Il corridoredella Jumbo Visma, ancora una volta, si è rivelato più forte della sfortuna rialzandosi dopo unae andando a conquistare uno splendido successo. Vista la pesante assenza del grande rivale Mathieu Van Der Poel, Vanha deciso di prendersi la scena regalando spettacolo:la scivolata, infatti, ilsi è rimesso in sella per poi andare a riprendere i diretti avversari, connazionale Laurens Sweeck e il britannico Tom Pidcock, che si sono rispettivamente piazzati in seconda e terza posizione. SportFace.