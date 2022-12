Best of 2022 - Ford Fiesta e Focus | stavolta è un addio

Leggi su quattroruote

(Di domenica 11 dicembre 2022) A volte bastano poche parole per chiudere un'epoca. Eccole: Non abbiamo piani per unae unaelettriche. E ancora: Del resto, il mercato sta cambiando e i giorni delle berline e delle station sono finiti. Più chiari di così Anche perché, a pronunciare queste frasi, nel corso di un'intervista rilasciata a Quattroruote, è stato Martin Sander, dal giugno scorso general manager della business unitmodel e in Europa. Una persona che sembra avere le idee molto chiare su come sarà l'offerta futura di modelli del marchio nel Vecchio Continente. Ebbene, nel suo showroom che verrà, auto dal grande nome come, non troveranno posto. Non è poco. Ed è un segno di tempi in cui si impongono scelte impopolari. Che carriere. La utilitaria e la media della, infatti, ...