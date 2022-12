Un tocco di Sannio per uno degli alberi di Natale più grandi del mondo FOTO

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’è anche undisull’albero diche domina il tratto dell’Autostrada del Sole compreso tra Caianello e Ceprano. L’architetto Franco De Duonni e il topografo Adamo Molinaro (nella), entrambi di Cautano, hanno contribuito all’allestimento dell’opera che nel 2002 è entrata anche nel Guinness World Records in qualità di ‘albero dipiù grande del”. Una grande soddisfazione per i due sanniti, premiati insieme alle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera nel corso di una cerimonia istituzionale. L’albero è alto 445 metri, sorge nel territorio di San Vittore del Lazio e produce un imponente effetto visivo tra i monti dell’Appennino, stupendo per la sua simmetria e la sua grandezza tutti coloro che ...

NTR24

... Università degli Studi dele Conservatorio di Benevento, sempre sotto la direzione ... dalla musica etnica al funk, dal jazz al rock" e poi "la sua tempra stilistica, il suomediterraneo ...Massimo Die Marcello De Risola. Così come pure devo ringraziare i sindaci dei Comuni sanniti,...tutti i pezzi mancanti per la corretta ed efficiente gestione del ciclo dei rifiuti nel'. L'inverno (demografico) sta arrivando: il Sannio perde sempre più residenti. Cresce solo Telese Parma Benevento 0-1, un gol di Forte su assist di Farias e il rigore parato da Paleari su Vazquez, regalano i 3 punti ai giallorossi.Comunicato Stampa – Monica Carbini Venerdì 9 dicembre Accademia di Santa Sofia, per il suo terzo appuntamento in cartellone, rilancia con il Jazz di gran classe del Pietro Condorelli Trio. Venerdì inf ...