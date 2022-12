Marocco in semifinale | a Rabat esplode la festa – Video

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte il Portogallo e vola inai Mondiali di Qatar 2022. Ala, con migliaia di tifosi in piazza per ore, tra cori e fuochi d’artificio, come mostrano ipubblicati sui social. Funweek.

Toscana - Colpi di clacson e auto sui lungarni fino al centro storico hanno dato il via ai festeggiamenti dei tifosi dela Firenze . Sempre nel capoluogo toscano altri tifosi maghrebini, ...Ilpassa in, è la prima volta per una squadra africana.DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Prosegue la favola del Marocco, che fa la storia e vola in semifinale grazie alla vittoria per 1-0 maturata ai danni del Portogallo. A decidere la sfida è un colpo di testa ...Il Marocco e il Qatar sono le due estremità della mezzaluna ... dietro la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale dei Mondiali c’è un movimento che va oltre la nazionalità e persino oltre ...