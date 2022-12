Europei cross 2022 | Crippa | “Ho la chance di vincere un’altra medaglia”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Le stelle delsono a Venaria Reale (Torino) per gli. Gli atleti hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia delle gare della giornata di domenica 11 dicembre. “Sì, non lo nascondo, ho unaperdopo l’oro deglidi Monaco di Baviera nei 10.000 e il bronzo nei 5000”, esordisce Yeman, alla sua decima partecipazione nella rassegna, con altrettante medaglie già al collo. “Lo scorso anno purtroppo mi sono ritirato, stavolta invece devo sfruttare questa occasione”. La prima sgambata sul percorso, insieme a tutto il gruppo azzurro, ha dato risposte: “È veramente difficile. Ma ilè questo e ne sono felice. Sono pronto per domani, dopo 35 giorni di allenamento in altitudine ...

Andrea Lalli è il team ambassador della squadra azzurra in vista deglidiin programma domani. A 10 anni dal trionfo di Budapest, il molisano trasmette la propria esperienza alla squadra: "Siate orgogliosi di indossare la maglia azzurra, niente ansie e ...... come testimoniato dal recente debutto della CorollaH2, una concept che come nel caso della ... i datisembrano dare ragione al colosso nipponico che chiuderà l'anno con una quota del 7,3%...Parlano gli azzurri più attesi degli Europei di cross. Yeman: “Non mi nascondo, ho chance di vincere un’altra medaglia”. Nadia: “Due mesi non facili ma mi sveglierò pensando solo a correre veloce”. L’ ...Il tre volte campione europeo di cross convocato nel team azzurro in qualità di ambassador per trasmettere ai ragazzi tutta la sua esperienza e per suonare la carica: "Rosico che non posso gareggiare.