Tour de France 2023 | David Gaudu punta in grande | “Un percorso che mi si addice e mi fa sognare”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Quarto nell’edizione 2022, vuole il podio nella prossima.in alto verso ilde: l’uomo della Groupama-FDJ punterà gran parte della sua stagione sulla corsa a tappe di casa. Le sue parole: “Ildesarà il mio obiettivo principale nel. È una corsa alla quale ho già partecipato cinque volte, in cui ho avuto buoni risultati e che mi ha procurato molte emozioni in bici sin da quando è iniziata la mia carriera, in particolare quest’anno. Con un gran lavoro di squadra siamo riusciti a ottenere un quarto posto nell’edizione 2022, ma vogliamore sempre più in alto, ovvero il podio”. Giro d’Italia: Thibaut Pinot annuncia la partecipazione Guardando le ...