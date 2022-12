Scuole ostaggio di pirati informatici | computer bloccati e riscatti Come difendersi | un esempio di vademecum

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Fare parte di una lista di scuola virtuose solitamente è una buona cosa. Ma non è così quando, invece, fare parte di una lista per essere diventati un bersaglio di ransomware. Anche le istruzioni scolastiche hanno cominciato a subire (in questi ultimi anni, in maniera particolare, con una intensificazione nel periodo pandemico) gli attacchi di ransomware. Ma perché gli hacker prendono di mira le? Le informazioni personali di uno studente sono preziose per ladri di identità e per i truffatori. È improbabile, infatti, che qualcuno che utilizza l'identità di un giovane per commettere una frode venga notato se quella persona non ha conti bancari o carte di credito che potrebbero generare avvisi. Poi c’è la possibilità di cadere vittime di ricatti (molto limitataprovabilità nelle). Però, ci sono passi concreti che puoi ...