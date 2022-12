(Di giovedì 8 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI13.53: Nel weekend il massimo circuito sarà di scena a, località oltremodo significativa per il settore. 13.50: Buon pomeriggio e benvenuti alladella, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ain Austria, quarta gara individuale della prima tappa di Coppa del Mondo-2023. Startlist, programma, orari, tv e streaming delladi– Programma del fine settimana di– I convocati azzurri per ...

OA Sport

C'è grande attesa per questa gara in casa azzurra dopo gli ottimi risultati delle gare di Kontiolahti con due podi per Lisa Vittozzi e un podio per Dorothea Wierer. Fra le donne in attività che hanno ...14.51: Il quarto posto permette a Lisa Vittozzi di difendere il pettorale giallo e dunque a Hochfilzen sarà lei la capoclassifica della generale da giovedì 14.49: Tre gare individuali a Kontiolahti e ... LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2022 in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si vogliono confermare al vertice La diretta testuale dello sprint femminile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 12.55: Per questa gara è tutto, l’appuntamento è per le 14.15 con l’inseguimento femminile e ...