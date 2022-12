Migranti | nasce un bambino sulla nave Geo Barents

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – Fiocco azzurroGeo. Nella clinica medica delladi Medici senza frontiere, Fatima è diventata di nuovo madre. Per la quarta volta. Dalla Libia era fuggita a bordo di un barcone, insieme ad altre 89 persone. Con sé i suoi tre figli e la speranza di una nuova vita. “Il viaggio difficile, le dure condizioni, lo stress estremo e la profonda disidratazione hanno innescato il travaglio – spiegano i soccorritori di Msf -. Ha affrontato la straziante traversata su una barca gremita e instabile, temendo per i figli che viaggiavano con lei”. Una volta a bordo della Geol’equipe medica si è subito presa cura di lei. Adesso, però, le sue condizioni sono critiche. “Necessita di cure mediche specialistiche immediate”, dice l’equipaggio di Msf che ha chiesto alle autorità maltesi e italiane ...

Nell'atmosfera che precede il Natale, nella luce di una stalla dove Gesù bambinopovero in una mangiatoia, il pianto delle madri che piangono i loro figli morti nelle ...oltre 90 mila...con i migliori auspici una lungimirante iniziativa che vede insieme la Cooperativa Sociale ... assistenza e integrazione ai. Le esperienze lavorative dei tre professionisti hanno ...(Adnkronos) – Fiocco azzurro sulla Geo Barents. Nella clinica medica della nave di Medici senza frontiere, Fatima è diventata di nuovo madre. Per la quarta volta. Dalla Libia era fuggita a bordo di un ...La cantante è vincitrice di due Targhe Tenco, quella come Miglior interprete di canzoni con l'album 'Morabeza' e per la Miglior canzone singola con 'Ho amato tutto'.