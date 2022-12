El Mundo l’ha presa bene | «Luis Enrique è un pover’uomo | un dittatore brutta copia di Guardiola»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La stampa spagnola stropiccia la sua nazionale. Ma Elva oltre: l’editoriale di Juliàn Ruiz è violentissimo. Il giornalista ha un solo obiettivo:, “l’unico sponsor del fallimento”. Lo definisce come “un allenatore pazzo delle sue decisioni, con il suo complesso illuminato, le sue scelte egoistiche e quel che è peggio: non ha portato i migliori giocatori in Qatar e ha tergiversato con il Barcellona, ??tutto con testardaggine supina”. Unai Simón non para? Tutta colpa del Ct, che crede si saperne molto, mentre è un– testuale – un uccello che ha paura di volare. “Un pessimo portiere capace di portare costantemente i tifosi alla necessaria tachicardia. Colpa di un tecnico che crede di saperne molto purtroppo, per il nostro Paese, quando è un, un uccello impaurito ...