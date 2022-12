Basket | Nasce un Sorriso Salerno ’92 torna al successo | notte fonda per Benevento

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLaun’92alcon una prestazione convincente al PalaParente di: espugnato il campo del fanalino di coda Università G. Fortunato con un perentorio 24-72, le granatine restano al terzo posto e salgono a quota 14, a -2 da Ferraro Group Ariano Irpino – che ha battuto Basilia Potenza – e NewAgropoli (vittoriosa a Casalnuovo e con una partita da recuperare). Gara saldamente nelle mani della squadra allenata da Aldo Russo fin dalle prime battute: 8-24 il primo parziale. Nel secondo periodoprende il largo, lasciando a secco le sannite per tutta la frazione e si va all’intervallo lungo sull’8-42. L’allenatore ne approfitta per provare quintetti e dare minuti a tutte le ...

