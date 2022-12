Corea del Sud | Cho il rubacuori | tra proposte di matrimonio e follower

(Di domenica 4 dicembre 2022) La doppietta al Ghana ha messo in primo piano Cho Gue-Sung, attaccante delladel Sud che in patria fa strage di cuori Cho Guen-Sung è la nuova stella delladel Sud: l’attaccanteno è stato l’autore di una doppietta nella sconfitta contro il Ghana, che però non ha compromesso la qualificazione deini agli ottavi di Qatar 2022. Secondo quanto riportato dal New York Times, questo però non è il motivo per cui è diventato una stella in patria. Pare infatti che l’attaccante abbia dovuto spegnere il telefono perchè riceveva troppedi. Anche sui social i numeri sono schizzati alle stelle: prima del Ghana aveva 20 milasu Instagram, adesso più di 2 milioni. Visualizza questo post su ...

La doppietta al Ghana ha messo in primo piano Cho Gue - Sung, attaccante dellaSud che in patria fa strage di cuori Cho Guen - Sung è la nuova stella dellaSud: l'attaccante coreano è stato l'autore di una doppietta nella sconfitta contro il Ghana, che però ...Uncidi hanno sede negli Stati Uniti, 9 in Cina, 2 in Germania, 2 in Giappone e 1 inSud . Europa non pervenuta. Quanto al fatturato aggregato dei primi nove mesi 2022, dallo studio di ...La doppietta al Ghana ha messo in primo piano Cho Gue-Sung, attaccante della Corea del Sud che in patria fa strage di cuori Cho Guen-Sung è la nuova stella della Corea del Sud: l’attaccante coreano è ...MONDO - L'ultima giornata dei gironi relativi al campionato Mondiale di calcio in Qatar ha alimentato grandi dubbi sulle squadre che potrebbero ...