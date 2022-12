Daniel Maldini | «Spezia? Avevo necessità di cambiare | mi dava stimolo»

(Di sabato 3 dicembre 2022) Le parole dia DAZN: «Mi sono sempre messonti. Ho iniziato a sei anni, o a centrocampo onti», ai microfoni di DAZN nel format “DAZN Talk“, ha parlato di Milan,, di Mondiali e dei molto altro. Di seguito le sue parole. IL MONDIALE – «Lo sto guardando, tifo per l’Argentina che mi piace tanto. Anche se la Francia mi sembra bella forte. Mi ha sorpreso la Germania….» GLI INIZI – «Che io ricordi, no, non ho cominciato a giocare in difesa. (sorride, ndr). Mi sono sempre messonti. Ho iniziato a sei anni, o a centrocampo onti. Ho iniziato al Pala Uno (Polisportiva Lombardia Uno, ndr) e poi Milan. A sette anni ero già al Milan e tifavo Milan: nonscelta ...

In un'intervista a Dazn,ha parlato così di Ibrahimovic : "Ti sprona e ti fa fare delle cose che neanche te ne accorgi. Come era per me allenarsi con lui dopo averlo visto per una vita in TV All'inizio era ...L'attaccante dello Spezia,ha rilasciato un'intervista a DAZN nel format DAZN Talks , toccando vari temi tra cui il Mondiale: ' Lo sto guardando. Tifo per l'Argentina , ma occhio alla Francia. Sono rimasto ...L’attaccante dello Spezia, Daniel Maldini ha rilasciato un’intervista a DAZN nel format DAZN Talks, toccando vari temi tra cui il Mondiale: “Lo sto guardando. Tifo per l’Argentina, ma occhio alla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...