Ecco i ‘re del Drift’ italiano 2022

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Si è svolto a Battipaglia nello scorso fine settimana l’ultimo atto del campionatoDrift. A conquistare la corona sono stati Samuele Milani su BMW e Alberto Meregalli su Nissan, rispettivamente nelle categorie Pro e Pro 2. Milani ha conquistato anche la categoria under 28, dedicata ai piloti più giovani del torneo. È stata una gara ricca di emozioni quella vissuta sul circuito campano. Nella categoria Pro2 è proprio Samuele Milani a vincere, battendo in finale Michele Landolfi e chiudendo in bellezza la stagione. Terzo classificato Christian Stocco. Quanto alla classifica assoluta, dietro a Milani sono arrivati Stocco e Rocco Lopiano. Assolutamente non da meno lo spettacolo offerto dalla categoria Pro, dove Luca Fuschini ha trionfato su tutti, battendo in finale Riccardo Tonali che ha concluso quindi secondo, seguito da Julien Besson, terzo. La classifica ...