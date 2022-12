Britney Spears | la sua carriera attraverso le sue canzoni più famose

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022)è nata a McComb il 2 dicembre del 1981. Una tra le più celebri e premiate artiste della storia della musica pop. Nella suaha vinto un Grammy Awards, 12 Billboard Music Awards, 6 MTV Video Music Awards, 4 World Music Awards, 1 Emmy Awards e 1 American Music Awards. A corollario è persino entrata nei Guinness dei Primati per 13 volte e le è stata dedicata una stella nella Hollywood Walk of Fame all’età di soli 21 anni., “…baby one more time” ed altre storie Il primo album di esordio della, “…Baby One More Time”, fu pubblicato nel gennaio del 1999. Esordì al primo posto della classifica Billboard e dopo solo un mese fu certificato doppio disco di platino dalla RIAA. Mondialmente, l’album raggiunse i vertici delle classifiche di quindici ...