Qatar 2022 | ct Belgio si dimette | “E’ stata mia ultima partita”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Questa èla miada ct della nazionale. È stato emozionante… Non posso più continuare, ho già salutato giocatori e staff”. Con queste parole Roberto Martinez sida ct del. “Ero vicino a smettere comunque, in qualsiasi modo fosse andata a finire oggi e pure se fossimo diventati campioni”, aggiunge Martinez in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 con la Croazia che elimina i ‘diavoli rossi’ dal mondiale di. Funweek.

Giappone e Spagna in campo alle 20 nella partita decisiva del Girone E per le qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in. Agli iberici basta un pareggio per qualificarsi, il Giappone invece teme la Germania contemporaneamente in campo contro la Costa Rica ed è costretto a vincere per mettersi al sicuro. Nella ...AGI - Il Marocco batte il Canada nell'ultimo turno del Gruppo F e si qualifica come primo agli ottavi di finale di. All'Al Thumama Stadium di Doha finisce 2 - 1 per la selezione nordafricana, grazie alle reti di Ziyech ed En - Nesyri, mentre a nulla serve ai canadesi l'autogol di Aguerd. Con questo ...Così il centrocampista della nazionale inglese Declan Rice a pochi giorni dalla sfida con il Senegal, valida per gli ottavi di finale del mondiale di Qatar 2022. “Sta a noi dimostrarlo in campo ...MONDIALI 2022 - Dopo lo 0-0 con la Croazia che ha sancito l'eliminazione da Qatar 2022 di Lukaku e compagni, il commissario tecnico dei Diavoli Rossi ha annunci ...