Napoli | i convocati di Spalletti per il ritiro in Turchia | 28 giocatori e due amichevoli in programma

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ilha ufficializzato la lista deiper ilin, con Lucianoche ritroverà ventottoper un lavoro di dodici giorni che troverà il suo culmine in duecontro Antalyaspor (7 dicembre) e Crystal Palace (11 dicembre). Saranno ovviamente assenti iimpegnati in Qatar per il Mondiale, ossia Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Per questo motivo rafforzeranno la rosa della prima squadra sei giovani della Primavera: i difensori Barba (2003) e Daniel Hysaj (2004), l’esterno Marchisano (2004), i centrocampisti Spavone (2004) e Iaccarino (2003) e il trequartista Russo (2005). Di seguito l’elenco completo dei. La lista dei ...

