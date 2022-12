Manovra | tagli pensioni | protesta la Spi Cgil e chiama in piazza le pantere grigie il 16 dicembre

...spunto dalla serie di suicidi che si sono susseguiti in questo anno nel carcere di Torino e dopo una serie di considerazioni sul sovraffollamento delle nostre carceri e suiche ladi ...Ecco perché il bilancio delle novità introdotte dallasul fronte pensioni non può dirsi ... come pure per la suddetta Quota 103, il governo Meloni ha previsto deiimportanti, che stanno ...La prima manovra economica del governo Meloni conferma che buona parte delle promesse fatte in campagna elettorale dalla destra, soprattutto da ...Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Il Pd ha presentato nei giorni scorsi una interrogazione al governo a cui oggi ha risposto in aula a Palazzo Madama il ministro della Giustizia Nordio. Prendendo spunto dall ...