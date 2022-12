Castiglione d’Orcia SI | bimbo di 7 anni muore per malore forse dovuto a una caduta in casa

Saranno i risultati dell'autopsia, disposta per lunedì prossimo, a dare i primi riscontri sulle cause della morte di un bambino di 7 anni a(Siena), che ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore, accusando un forte dolore alla testa ieri mattina. La salma, all'obitorio dell'ospedale Le Scotte di Siena, ...Un mal di testa talmente forte da fargli perdere i sensi per poi non svegliarsi più. La tragedia è avvenuta a, in provincia di Siena, dove Rayen Boulalouaz un bambino di 7 anni di origini marocchine ha purtroppo perso la vita. Ad allertare i sanitari del 118 i genitori del bambino. L'...