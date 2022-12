Anno di prova | docenti con passaggio di ruolo devono svolgerlo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il docente, che ottiene ildi, deve svolgere il percorso di formazione e periodo annuale diin servizio, a meno che non si tratti di undi ritorno, ossia unin un grado di istruzione in cui è stato già superato il predetto percorso. L'articolo .

