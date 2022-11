Pagelle Olanda Qatar | Top e Flop del match – VOTI

(Di martedì 29 novembre 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per il terzo turno del girone A ai Mondiali:Ledei protagonisti deltra, valido per la il terzo turno del girone A dei mondiali2022 TOP:.:.A fine partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OA Sport

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il terzo turno del girone A ai Mondiali:Qatar Ledei protagonisti del match trae Qatar, valido per la il terzo turno del girone A dei mondiali Qatar 2022 TOP:. FLOP:. VOTI A fine ...Aké: Dumfries: Pagelle Olanda-Qatar 1-0, Mondiali calcio 2022: voti in diretta Le pagelle di tutte le partite di Qatar 2022: i voti della redazione di GOAL dopo ogni match dei Mondiali. QATAR (5-3-2): Al-Sheeb 4.5; Rò-Rò 5.5, A. Hassan 5, Ahmed 5, Hisham 5, Khoukhi 5.5; Hatem 5, ...Rimandati gli ‘italiani’ Denzel Dumfries e Teun Koopmeiners in Qatar. Nella sfida terminata 1-1 tra la loro Olanda e l’Ecuador, l’esterno dell’Inter è uscito dal campo con un 5 per La Gazzetta: “Fatto ...