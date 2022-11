“Non puoi farmelo” GF Vip 7 | scoppia la lite tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) GF Vip, furiosatra. Dentro la Casa la popolare cantante sta vivendo una storia particolare. Innamoratasi di Daniele Dal Moro nelle ultime ore ci sono state dichiarazioni importanti da parte dell’ex UeD: “Siamo grandi e vaccinati e sappiamo bene cosa facciamo, cosa sono i sentimenti e l’amore. Il fatto che tra me e lei ci sia una sintonia forte che anch’io ho provato poche volte non deve essere un ostacolo per vivere la nostra amicizia speciale qui e fuori”. Poi arriva una frase che anticipa in qualche modo quello che è successo nelle ultime ore: “Sono molto legato a lei e mi dispiace per quello che è successo con la storia di. Quando è da sola senza laè diversa”. E infatti tra ...