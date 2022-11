Casamicciola | Pichetto | “Non è più tempo di ignorare illeciti”

(Di martedì 29 novembre 2022)di lettura: 2 minuti“In un paese civile non si dovrebbe morire di pioggia. Se accade così spesso significa che, fermi restando gli effetti dei cambiamenti climatici, che enfatizzano gli eventi meteo estremi, non si è operato bene a livello di governo centrale, di Regioni e di enti locali. Non è piùdi passare sopra aurbanistici che possono trasformarsi in elementi di nuove tragedie”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, spiegando le linee programmatiche del suo Ministero alla Commissione Ambiente del Senato. “Ci sono abusi e abusi, taluni gravi ed altri ancora veniali – ha detto ancora il ministro -. Chi ha compiti di vigilanza sul territorio deve evitare che si creino o aggravino situazioni di rischio. Il dissesto idrogeologico è una emergenza ...

