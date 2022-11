Qatar 2022 | Francia-Danimarca | una partita diversa dalle altre

L'entusiasmo per il 6 - 2 rifilato all'Iran nel match d'esordio ai Mondiali insembra già svanito in casa Inghilterra . E dopo lo 0 - 0 contro gli Stati Uniti (che tiene comunque i 'Tre Leoni' in vetta al Gruppo B ) non sono mancate le critiche a Gareth Southgate ...Il Belgio scenderà in campo domani pomeriggio contro il Marocco per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo in. Il tecnico Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa riguardo alle condizioni di Romelu Lukaku, che sarà convocato per la partita anche se inizialmente sarà solamente in panchina. Queste ...(Adnkronos) - Il confronto tra Francia e Danimarca ha spesso spegnato la storia calcistica dei transalpini, nel bene o nel male. Nel 1984, agli Europei, la Francia di Michel Platini batte 1-0 la ...Dopo aver siglato il centesimo gol della Spagna alla Coppa del Mondo contro la Costa Rica, il centrocampista Dani Olmo ha parlato al portale spagnolo AS in vista della decisiva sfida con la Germania ...