(Di sabato 26 novembre 2022) Circola una foto dovetiene in mano un cartello rivolto a. Secondo la narrazione diffusa sui social, all’apertura dei Mondiali di calcio in Qatar il campione argentino avrebbe diffuso un video dagli spogliatoi chiedendo allo stessoe aidi. Si tratta di una falsa notizia, così come l’intero racconto, basterebbe notare lo stesso viso di: troppo giovane! Per chi ha fretta Si sostiene che il campione argentinoabbiae aglidiavrebbe inviato il messaggio tramite un video registrato ...

No! Lionel Messi non ha chiesto a Zelensky e ai rifugiati ucraini di lasciare l'Europa