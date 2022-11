Finali Coppa Davis 2022 | Italia-Canada 1-1 | Musetti non sovverte il pronostico | vince Auger-Aliassime in due set

Leggi su sportface

Perfetta parità traal termine dei due singolari. Sarà ancora una volta il doppio a decidere chi sfiderà l'Australia in finale. Lorenzoinfatti non riesce a sovvertire il, cedendo con il punteggio di 6-3 6-4 adnel secondo singolare della semifinale di. In un match perlopiù dominato dai servizi il canadese ha messo in mostra i progressi dell'ultimo periodo, riuscendo a piazzare la zampata decisiva da vero campione in entrambe le frazioni. Il giovane tennista di Carrara ha giocato un più che discreto match, ma non è bastato contro un top10 che già poche settimane fa a Firenze l'aveva battuto piuttosto nettamente.