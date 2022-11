“Mi chiese un incontro con Fico” Nuove ombre su Soumahoro e i migranti

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 25 novembre 2022) Continua ad estendersi il caso giudiziario contro la suocera di Aboubakar, indagata per il reato di malversazione a danno di numerosi, sfruttati e non pagati dalla sua cooperativa Karibu. Come ricordato più volte su nicolaporro.it, la compagna del parlamentare autosospeso di Sinistra Italiana-Verdi è stata consigliere della associazione, ma il deputato fino a questo momento non è oggetto di alcuna indagine. Ieri, dagli studi televisivi di Piazzapulita, ha rimarcato ancora una volta la propria difesa, ma ammettendo di aver “commesso una leggerezza” a non approfondire la questione che legava la suocera al mondo delle cooperative. Per approfondire:, la procura rompe il silenzio: “Ecco su cosa indaghiamo” Adessofa retromarcia: “Se avessi saputo…” La confessione dell’ex senatrice Una ...