La festa di Luce! | il tempo dei diritti di tutti per un mondo d’inclusione

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il 26 novembre si festeggia il secondo compleanno di, il progetto editoriale del Gruppo Monrif dedicato all’inclusione, alla diversità e alla coesione sociale. Tematiche che saranno al centro dell’evento “Dream Time“, in programma nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze per quella che vuole essere una giornata di dibattiti, talk e riflessioni, con tanti ospiti daldell’economia, della politica e dello spettacolo, su argomenti di forte attualità: parità di genere, diversità, disabilità, sessualità, condizione femminile, etica del fine vita eumani. L’attrice Gaia Nanni (Facebook)Non è un caso che l’evento diarrivi all’indomani del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un appuntamento che, ogni anno, vuole spingere l’intera ...

Il 26 novembre si festeggia il secondo compleanno di!, il progetto editoriale del Gruppo Monrif dedicato all'inclusione, alla diversità ...... la musica dal vivo, le proposte di animazione, i festosi addobbi natalizi e l'attesadi ... Anche il Parco Ciani si accende e brilla di magia ospitando il Bosco Incantato con tanti angoli di...Doppia aperura a Terni in due soli giorni in due zone diverse della città, una a Borgo Bovio, in via Romagna, e una a Borgo Rivo nel complesso 'Il Tulipano'. Nel quartiere dell'area est è sorto un nuo ...Luminarie, mercatini, villaggi di babbo Natale tra elfi e rennne e poi ancora presepi di luce, presepi viventi e percorsi unici tra spettacoli, giochi, musica e cantastorie: tantissimi eventi dedicati ...