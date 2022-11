Ginnastica artistica | Enrico Casella | “Alice D’Amato in ripresa | Vanessa Ferrari si sta allenando Noi come gli USA? Forse no | ma l’argento…”

(Di venerdì 25 novembre 2022), Direttore Tecnico della Nazionale Italiana difemminile, è intervenuto in occasione dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione condotta da Chiara Sani per Sport2u, la web tv di OA Sport. Il tecnico bresciano si è soffermato sulle condizioni fisiche di Asia, Campionessa d’Europa all-around che si è infortunata durante la finale al volteggio della rassegna continentale: “Sta bene, sta recuperando molto velocemente. Ha fatto una visita di controllo qualche giorno fa. Il dottor Zattoni che l’ha operata l’ha trovata in ottime condizioni e per la fine di dicembre dovrebbe tornare a lavorareuna ginnasta. In parallela ha già fatto tutto a parte l’uscita, ma fisicamente deve mettere a posto la gamba e sugli altri attrezzi non sta ...

