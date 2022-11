Il 28enne ucciso dal padre a coltellate al culmine di una lite familiare

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Prima la, poi una serie die il corpo lasciato in una pozza di sangue mentre ilchiamava le forze dell’ordine. È morto così nella sua abitazione di via Giovanni XXIII a Canelli, in provincia di Asti, ilValerio Pesce. A ucciderlo, come poi confessato ai carabinieri accorsi sul posto dopo la sua telefonata, proprio il(un uomo di 61 anni). Ancora non sono chiari i motivi di quella discussione, così come le dinamiche che hanno portato a quei numerosi fendenti con cui l’uomo ha infierito sul corpo del figlio. Valerio Pesce, ildalin provincia di Asti Valerio Pesce aveva 28 anni. Fino al mese scorso viveva nella sua casa di Alba, prima di fare ritorno nell’abitazione dela ...