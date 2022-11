Andre Lamoglia racconta un momento imbarazzante con Manu Rios sul set di Elite

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Netflix ha da poco rilasciato la sesta stagione di, che al contrario delle precedenti è più ‘family friendly’ (ma comunque surreale). Nonostante questi episodi siano a prova di Moige, c’è comunque una breve scena interessante in cuisi fanno una doccia insieme. L’attore brasiliano in una recente intervista ha svelato un aneddoto proprio su quella doccia con il collega.& Andrépic.twitter.com/GEySVqryLe — boy with luv (@lonewitcx) November 15, 2022: ilpiùsul set di ...

Isadora, interpretata da Valentina Zenere (Le ragazze del centralino), la giovane ereditiera di un enorme impero di locali notturni e Iván, interpretato da André(Juacas " I ragazzi del ...