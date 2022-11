LIVE Danimarca-Tunisia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | aumenta la pressione dei danesi

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI32? Gran chiusura di Abdi su un illuminante lancio di Kjaer che aveva trovato il solito Skov Olsen. 30? Impreciso Delaney nell’imbeccare Skov Olsen sul filo del fuorigioco. Sfuma una possibile buona opportunità per la. 27? Prova ad alzare il baricentro la squadra di Hjulmand, che cerca di aprire il gioco sfruttando i cross di Maehle e Kristensen. 24? Primo giallo del match attribuito a Skov Olsen. L’ex Bologna entra in ritardo su Jebali ricevendo la sacrosanta ammonizione. 23? Gol annullato alla. Di pochissimo in fuorigioco Jebali, con la linea di difesa danese che si è ben comportata nei pressi della linea di centrocampo. 23? Si fa vedere in avanti la ...

All'Education City Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra Danimarca e Tunisia. Fischio d'inizio alle 14. FORMAZIONI UFFICIALI: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Delaney, Hojbjerg, Maehle. Inizia il Mondiale della Danimarca allenata dal Ct Hjulmand che lancia Eriksen sulla trequarti. Ci sono anche Kjaer al centro della difesa e Mahele esterno a sinistra. Per la Tunisia, il Ct Kadri. La diretta live di Danimarca-Tunisia, match valevole per la prima giornata del girone D dei Mondiali di Qatar 2022.