LE IENE | IL MONOLOGO DI ARISA | “ESSERE BUONI NON È UNA ROBA DA SFIGATI MA UNA SCELTA”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 22 novembre 2022) Stasera, ospite della trasmissione “Le”,si racconta commossa. Nel suola cantautrice parla della bontà come sentimento puro di chi ha la voglia di far star bene gli altri. Queste le sue parole: “Fino all’ultimo pensavo di non farcela adqui, perché mi vergogno sempre un po’ di quello che sono e di quello che faccio. Mi sono chiesta: a chi interesserà di me, di quello che racconto o di quello che provo io? Poi però, ho pensato che, infondo, io credo nel mio punto di vista, ha già 40 anni ed è figlio delle persone che amo di più al mondo, del cielo della Basilicata, della terra incastrata sotto le unghie, di tante offese mai rese e di troppi no…ma anche di premi inaspettati, di sorrisi non dovuti, dell’amore semplice, quello più puro. Fin da bambina sono stata attratta da chi cerca di fare ...