Femminicidi | 82 donne morte nel 2022 | uccise da partner o ex compagni

(Di martedì 22 novembre 2022) Dei 221 omicidi commessi nei primi nove mesi di quest'anno (lo stesso numero del 2021), 82 hanno avuto vittime femminili, contro le 90 dello scorso anno (- 9%). E' quanto emerge dal report interforze "Il pregiudizio e la violenza contro le", curato dalla Direzione centrale della polizia criminale, in collaborazione con l'università La Sapienza di Roma. Il resoconto ha tracciato un bilancio della legge sul Codice rosso, che è entrata in vigore nell'agosto del 2019 ed ha introdotto una corsia prioritaria per la trattazione di reati contro le, prevedendo anche nuove fattispecie e circostanze aggravanti.

